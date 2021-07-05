В Тюмени поисковики обновили ориентировку исчезнувшей Насти Муравьевой

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Поисковая команда, занятая шестой день розыском исчезнувшей 8-летней Насти Муравьевой, обновила ориентировку. В основу взяли более свежую фотографию девочки, возможно, это поможет в работе, позволит выйти хоть на какой-то ее след.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил координатор и федеральный куратор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Виктор Дулин.

"Затрудняют поиски девочки отсутствие достоверной, детальной информации о том, куда она пошла, в чем она была. Отрадно, что люди охотно участвуют в поисках ребенка. Так, накануне женщина принесла к нам в штаб видео с регистратора своего автомобиля. Но, к сожалению, на нем нет записи с девочкой", - рассказал Виктор.

По словам федерального куратора "Лиза Алерт", надежды на то, что ребенок найдется, они не теряют. Были еще более безнадежные случаи в нашей практике, добавляет он.

Напомним, московский отряд "Лиза Алерт" прибыл в Тюмень на поиски Насти Муравьевой ночью 4 июля. Всего в розыске девочки участвуют более 300 человек.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, либо об обстоятельствах пропажи, сообщить об этом инфоргу поиска Анастасии 8(932)327-82-60 или на горячую линию отряда "ЛизаАлерт" по номеру 8(800)700-54-52.

Анжела Лебедева