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В Тюмени поисками исчезнувшей 8-летней Насти Муравьевой заняты более 300 человек

Происшествия, 15:59 03 июля 2021

поисковый отряд "Белая Сова - Тюмень" ВКонтакте

Поиски исчезнувшей 30 июня восьмилетней Насти Муравьевой продолжаются. Пока ее местоположение не установлено. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель отряда "Белая Сова – Тюмень" Екатерина Смирнова.

По ее словам, на сегодня розыском девочки заняты более 300 человек. Это сотрудники различных ведомств, волонтеры, поисковики и просто неравнодушные тюменцы, которые пешими группами и на собственных лодках исследуют территорию, на которой предположительно мог бы находиться ребенок.

"Поиск девочки идет на суше, воде и воздухе с помощью квадрокоптеров. Активно работают кинологи, но пока никакой актуальной информации о том, где могла бы находиться девочка, у нас нет", - говорит Екатерина Смирнова.

По всему городу волонтеры расклеивают листовки с информацией о пропавшей Насте Муравьевой.

Напомним, 8-летнаяя девочка ушла из дома утром 30 июня. До сих пор домой не вернулась. Следователи регионального следкома возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Всем, кто желает помочь в поисках девочки, могут обратиться в штаб поисковиков, который находится у дома № 40 на ул. Судостроителей. Телефон для связи: 8-932-32-39-911.

поисковый отряд "Белая Сова - Тюмень" ВКонтакте

Анжела Лебедева

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