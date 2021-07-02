80 курсантов ТВВИКУ присоединились к поискам пропавшей Насти Муравьевой

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80 курсантов ТВВИКУ присоединились к поискам пропавшей без вести 8-летней Насти Муравьевой. Они пешком прочесывают промзону Лесобазы и исследуют лесополосы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила координатор отряда "Белая Сова - Тюмень" Катерина Смирнова.

По ее словам, поиски, организованные в день исчезновения ребенка, пока не дали результатов. Добровольцы активно помогают поисковикам.

"Люди сами предлагают нам помощь. Кто-то применяет квадрокоптеры и исследует прилегающую территорию. Кто-то работает на лодках, уже по второму кругу ходят по водоему, изучают прибрежную зону", - говорит Катерина.

Как заметила координатор отряда, затрудняет поиски девочки отсутствие точной информации о том, в чем она была одета. Поэтому, на сегодня самое главное для поисковиков - это ее основные данные: рост 110 см, худощавого телосложения, темно-русый цвет волос.

поисковый отряд "Белая Сова - Тюмень" ВКонтакте поисковый отряд "Белая Сова - Тюмень" ВКонтакте

"Мы уже провели опрос прохожих, прошлись по квартирам домов, но, к сожалению, девочку никто не видел. Поиски продолжаются", - добавила Катерина Смирнова.

Напомним, Настя Муравьева пропала 30 июня. Следователи регионального следкома возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Всем, кто желает помочь в поисках девочки, могут обратиться в штаб поисковиков, который находится у дома № 40 на ул. Судостроителей. Телефон для связи: 8-932-32-39-911.

Анжела Лебедева