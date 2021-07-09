  • 9 июля 20219.07.2021пятница
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Водолазы обследуют Туру в поисках пропавшей Насти Муравьевой

Происшествия, 10:35 09 июля 2021

поисковый отряд "Белая сова - Тюмень" ВКонтакте | Фото: поисковый отряд "Белая сова - Тюмень" ВКонтакте

В поисках девятилетней Насти Муравьевой, пропавшей в районе Лесобазы в Тюмени 30 июня, водолазы обследуют реку Туру. Работы на воде пройдут 9 июля.

"Мы работаем с представителями следственного комитета РФ по Тюменской области. Помогаем в поисках с первого дня, как спасатели были привлечены. Сегодня на реке прорабатываем варианты нахождения тела в воде, проводим водолазные работы", — сообщил начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Пока поиски Насти Муравьевой, которые длятся более недели, не дали никаких результатов. Уголовным делом по статье "Убийство малолетнего" с 6 июля занимается главк СК РФ.

Информацией о местонахождении девочки либо об обстоятельствах пропажи можно сообщить в полицию или инфоргу поиска Анастасии по телефону: 8-932-327-82-60. Также можно обратиться на горячую линию отряда "ЛизаАлерт" по телефону: 8-800-700-54-52.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор за помощь в поисках Насти Муравьевой объявил награду — 500 тыс. рублей.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водолазы , дети , поиск детей , ТОСЭР

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:52 09.07.2021Захвативший банк тюменец проведет под стражей два месяца
10:35 09.07.2021Водолазы обследуют Туру в поисках пропавшей Насти Муравьевой
10:14 09.07.2021Пропавшего 14-летнего подростка в Тобольске водолазы ищут второй день
18:43 08.07.2021Тюменца отправили в колонию за драку и грабеж