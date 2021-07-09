Водолазы обследуют Туру в поисках пропавшей Насти Муравьевой

| Фото: поисковый отряд "Белая сова - Тюмень" ВКонтакте | Фото: поисковый отряд "Белая сова - Тюмень" ВКонтакте

В поисках девятилетней Насти Муравьевой, пропавшей в районе Лесобазы в Тюмени 30 июня, водолазы обследуют реку Туру. Работы на воде пройдут 9 июля.

"Мы работаем с представителями следственного комитета РФ по Тюменской области. Помогаем в поисках с первого дня, как спасатели были привлечены. Сегодня на реке прорабатываем варианты нахождения тела в воде, проводим водолазные работы", — сообщил начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Пока поиски Насти Муравьевой, которые длятся более недели, не дали никаких результатов. Уголовным делом по статье "Убийство малолетнего" с 6 июля занимается главк СК РФ.

Информацией о местонахождении девочки либо об обстоятельствах пропажи можно сообщить в полицию или инфоргу поиска Анастасии по телефону: 8-932-327-82-60. Также можно обратиться на горячую линию отряда "ЛизаАлерт" по телефону: 8-800-700-54-52.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор за помощь в поисках Насти Муравьевой объявил награду — 500 тыс. рублей.

Инна Пахомова