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Александр Бастрыкин поручил проработать все версии исчезновения Насти Муравьевой в Тюмени

Происшествия, 13:00 04 августа 2021

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил тщательно проработать все версии исчезновения 9-летней тюменки Насти Муравьевой, сообщает СК РФ.

Доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после пропажи в июне ребенка в районе Лесобазы в Тюмени, был заслушан на оперативном совещании, которое прошло в режиме видео-конференц-связи.

Александр Бастрыкин поручил обеспечить дальнейшее проведение поисковых мероприятий. "Поручения в части криминалистического сопровождения даны Главному управлению криминалистики Следственного комитета России, сотрудники которого продолжают работать со следователями в регионе. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - сообщили в СК РФ.

Напомним, 30 июня Настя Муравьева ушла из дома на ул. Судостроителей в Тюмени. До настоящего времени о местоположении девочки ничего неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". К поискам школьницы помимо полиции и следователей подключены волонтеры.

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# Александр Бастрыкин , следственный комитет

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