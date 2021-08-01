Брат и сестра Насти Муравьевой, которую ищут второй месяц, находятся в Тюмени в центре "Семья"

| Фото: Региональный центр "Семья" ВКонтакте | Фото: Региональный центр "Семья" ВКонтакте

Брат и сестра пропавшей в Тюмени Насти Муравьевой на время следственных мероприятий проживают в одном из учреждений регионального центра "Семья". В настоящее время с ними работают психологи.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

Она отметила, что специалисты центра были знакомы с семьей Насти Муравьевой уже несколько лет, с родителями велась работа: "Так сложилось, что дети в этой семье дети были предоставлены сами себе. Но они любят друг друга, своих родителей, очень хорошо относятся к бабушке".

Комментируя ситуацию с пропажей девочки, Елена Перминова отметила, что сегодня ответственность за безопасность детей несут, в первую очередь, взрослые. При этом в каждой семье взрослые выбирают тот или иной стиль воспитания. Это может быть как излишний контроль, так и попустительство.

Иногда родитель дает ребенку возможность самому заботиться о своей безопасности. И здесь важно, насколько это может угрожать жизни. Когда ребенок благодаря интеллекту и поддержке родителей сам справляется и может отстоять свои границы, то это нормально, утверждает Перминов. Но если родитель не дал таких навыков, то все может сложиться по-другому.

"Настя - маленький ребенок, мы не знаем с чем она столкнулась. Были ли это маньяк, какой-то злостный умысел, либо несчастный случай, травма, трагедия. Мы не знаем пока, что это было", - добавила она.

Напомним, 9-летня Настя Муравьева ушла из дома №38 по ул. Судостроителей Тюмени 30 июня и не вернулась. Девочке на вид 7 – 9 лет, рост около 110 см., славянской внешности, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза голубые. Предположительно была одета в бриджи желтого цвета, футболку черного цвета с рисунком на груди и надписью на спине светлого цвета, сланцы розового цвета.

Полиция обращается ко всем гражданам, владеющим какой-либо информацией, которая поможет установить местонахождение Муравьевой А.С. либо лиц, причастных к совершению данного преступления, с просьбой незамедлительно обращаться в МВД России по телефонам: + 7 (3452) 793-023; + 7 (3452) 793-227; + 7 (3452) 793-727; + 7 (3452) 482-356 или 102, 02.

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Любовь Голышева