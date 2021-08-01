  • 19 августа 202119.08.2021четверг
  • USD73,4633
    EUR86,1210
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Следователи устанавливают обстоятельства смерти Насти Муравьевой

Происшествия, 19:05 19 августа 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Обстоятельства исчезновения и смерти Насти Муравьевой расследует Главное следственное управление Следственного комитета России, сообщается на официальном сайте ведомства.

"19 августа на берегу озера Оброчного города Тюмени обнаружен пакет с телом ребенка. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий", - отмечено в заявлении.

Напомним, девочка пропала 30 июня 2021 года. Она ушла из дома на ул. Судостроителей в Тюмени и не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Поисками школьницы занимались следователи, полиция и волонтеры-поисковики. Материалы уголовного дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства. Данное дело - на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ребенок , Следственный комитет РФ , убийство

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:26 19.08.2021Четверо детей и их мать пострадали в аварии в Тюмени
19:05 19.08.2021Следователи устанавливают обстоятельства смерти Насти Муравьевой
17:22 19.08.2021Тюменцев просят помочь с поисками пропавшего три дня назад Алексея Черепанова
13:43 19.08.2021СК РФ: найденное на Лесобазе в Тюмени тело ребенка предположительно принадлежит Насте Муравьевой