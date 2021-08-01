Следователи устанавливают обстоятельства смерти Насти Муравьевой

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Обстоятельства исчезновения и смерти Насти Муравьевой расследует Главное следственное управление Следственного комитета России, сообщается на официальном сайте ведомства.

"19 августа на берегу озера Оброчного города Тюмени обнаружен пакет с телом ребенка. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий", - отмечено в заявлении.

Напомним, девочка пропала 30 июня 2021 года. Она ушла из дома на ул. Судостроителей в Тюмени и не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Поисками школьницы занимались следователи, полиция и волонтеры-поисковики. Материалы уголовного дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства. Данное дело - на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.