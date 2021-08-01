В Тюмени 40-летнего мужчину проверяют на причастность к убийству Насти Муравьевой

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Сотрудниками Главного следственного управления СК России установлен 40-летний житель Тюмени, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству 9-летней Насти Муравьевой. С ним проводятся следственные действия, сообщает СК РФ.

"Проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований по проверке полученных доказательств. Следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата продолжают работать в Тюменской области", - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, Настя Муравьева пропала 30 июня, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". По решению председателя СК России Александра Бастрыкина оно было передано для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства.

"Одновременно с этим в Главном следственном управлении в рамках другого уголовного дела продолжается расследование фактов безвестного исчезновения 8 детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года", - добавили в Следкоме.