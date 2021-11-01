Тюменским общественникам расскажут о личном бренде

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Семинар-практикум "Рецепт личного бренда" проведут для тюменских общественников на базе городского общественного центра "Дом НКО" 25 ноября. Организатором события выступает Альянс социально ориентированных НКО Тюменской области. Начало - в 15 часов.

Ведущей семинара выступит практикующий политтехнолог, аспирант “Политической социологии”, автор курсов по развитию личного бренда Светлана Крюкова. По данным пресс-службы Альянса, она организовывала более 20 предвыборных кампаний разных уровней законодательной власти, работала с руководителями и политиками, трудилась помощником региональных депутатов на протяжении более 13 лет.

В ходе встречи эксперт поделится уникальным опытом, навыками и действенными инструментами формирования и продвижения своего образа. Участники семинара узнают о том, как солидно и грамотно презентовать себя и свои проекты обществу, размещать посты в соцсетях в рамках информационной стратегии, составлять эффективный контент-план и многое другое.

Принять участие в семинаре может каждый общественник. Нужно предварительно зарегистрироваться по телефону 8(3452) 38-18-14, отправить заявку на электронную почту: politreyd@bk.ru или заполнить форму.

Мероприятие состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, 71а, городской общественный центр "Дом НКО".