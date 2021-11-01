Определены финалисты чемпионата Тюмени по финансовой игре "Денежный поток"

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Финалисты третьего городского чемпионата среди молодежи по финансовой игре "Денежный поток" определены в Тюмени. В двух полуфиналах приняли участие около 30 старшеклассников и студентов учебных заведений, ставших победителями прошедших в октябре отборочных туров чемпионата, сообщают в Альянсе СО НКО.

Напомним, что в ходе турнира, проводимого региональным отделением общероссийской общественной организации "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг" в рамках проекта "Молодежная финансовая инициатива" при поддержке администрации Тюмени, юноши и девушки в увлекательной игровой форме знакомятся с основами финансовой и потребительской грамотности, осваивая навыки разумного инвестирования в современных экономических условиях. Всего в десяти отборочных играх турнира приняли участие более 600 юношей и девушек из десятка тюменских школ и средне-специальных учебных заведений.

Первый и второй полуфиналы чемпионата прошли 15 и 16 ноября на базе пространства для коллективной работы "Точка кипения - Тюмень". В каждой из игровых сессий определялись по три победителя, которые быстрее оппонентов, благодаря умелому составлению личного бюджета и инвестированию, смогли осуществить заранее выбранную игровую мечту. Как и на предыдущих играх, помогали ребятам совершать рациональные ходы опытные волонтеры проекта "Молодежная финансовая инициатива" и финансовые эксперты. На этот раз ими выступили независимый финансовый консультант, волонтер Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель клуба "Денежный поток для самозанятых" Эльвира Арсланова и консультант-психолог, специалист по работе с финансовыми ограничениями Анна Ершова, которые провели с юными игроками настоящий тренинг, анализируя их экономическое поведение и выбор приоритетных целей.

Финалистами стали Ниджат Масимов (лицей №93), Никита Назаров (Тюменский колледж экономики, управления и права), Кристина Лисовец (Колледж цифровых и педагогических технологий), Азамат Даржанов (Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства), Ринат Сурманов (школа №63) и Сергей Юрлов (Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства). Они получили дипломы и книгу автора игры "Денежный поток" Роберта Кийосаки "Поднимите свой финансовый IQ".

Теперь победителей вновь ждут в "Точке кипения" на финале, который пройдет 23 ноября в 15 часов 30 минут. Кроме того, в этот день состоится круглый стол "Молодежная финансовая инициатива - итоги и перспективы развития", на котором обсудят результаты проекта в текущем сезоне. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.