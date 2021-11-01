Организаторы конкурса #НеМагия ожидают не менее 300 творческих работ

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Более 300 работ в номинациях "Изобразительное искусство", "Видеоискусство и анимация", "Реклама и PR" и "Фотография" ожидают организаторы Второго международного творческого конкурса #НеМагия. Мероприятие пройдет в несколько этапов, а его темой станут новые технологии в медицине и сфере здоровья.

Об этом рассказали члены оргкомитета на пресс-конференции в пространстве для коллективной работы "Точка кипения - Тюмень". Оператором проекта выступает АНО "Живой город", совместно с Тюменским областным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, общественного движения "Главное - здоровье" и других организаций. В этом сезоне #НеМагия пройдет при поддержке правительства Тюменской области и областного Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций.

Как сообщают в пресс-службе Альянса, новым партнером проекта в этом году стало Агентство развития креативных индустрий Тюменской области. Деятельность организации направлена на поддержку творческой интеллигенции, IT-специалистов, инвесторов и бизнеса создано в регионе совсем недавно, но уже активно сотрудничает с некоммерческим сектором, помогая в реализации проектов тюменских общественников.

Президент регионального общественного движения "Главное - здоровье" Виктор Романенко отметил особое значение выбранной тематики конкурса в условиях развернувшейся борьбы с пандемией коронавируса и выразил надежду, что участники смогут внести свой вклад в поиск нестандартных путей лечения и профилактики, а также привлекут внимание общества и государства к развитию высокотехнологичной медицины.

Первым этапом проекта, призванным привлечь внимание к проведению второго конкурса #НеМагия, станет уникальная мультимедийная экспозиция "Микромир "Парк вирусов", которая будет развернута в тюменском историческом парке "Россия – Моя история" с декабря 2021 по февраль 2022 года. О ней рассказал руководитель творческого объединения "Тандем" Александр Гиль. На выставке, которая ставит целью привлечь внимание к вопросам микробиологии и биологической безопасности и содействовать просвещению в вопросах противодействия биологическим угрозам, будут представлены видеопрезентации о соразмерности макро- и микромиров, история эпидемий и методов борьбы с ними, 27 3D ̶ моделей легендарных вирусов, инсталляции с чашками Петри с различными микроорганизмами и многое другое. Также на выставке будет представлена живая бессмертная бацилла Bacillus F, обнаруженная профессором МГУ Анатолием Брушковым в 2009 году в вечной мерзлоте Якутии.

На втором этапе, который планируется завершить в январе 2022 года, организаторы отберут десять технологий и инноваций в сфере здоровья и медицины из числа реальных уже созданных и успешно функционирующих изобретений. Именно их и предстоит творчески переосмыслить художникам, видеографам и авторам. Третий этап, включающий прием заявок, их экспертную оценку и размещение на сайте проекта стартует в феврале 2022 года. Он будет организован на базе многофункциональной интернет-платформы для проведения арт-, фото- и мультимедиа конкурсов "Т.Vision 2030". По итогам конкурса на сайте будет открыта виртуальная выставка и выпущен каталог лучших работ с активными ссылками на страницы авторов в соцсетях.