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Тюменские общественники стали наставниками для подростков, находящихся в социально опасном положении

Общество, 17:51 10 ноября 2021

Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Проект индивидуального профилактического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, запущен в Тюмени на базе центра внешкольной работы "Дзержинец". Эта инициатива под названием "Наставник" стала победителем в конкурсе Школы социального проектирования #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО, куратором является психолог Вероника Давыдова.

Как сообщают в Альянсе СО НКО, проект заключается в вовлечении подростков, состоящих в областном межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних, в позитивную деятельность через организацию наставнической работы. Участниками, помимо ребят, являются студенты, обучающиеся педагогической и психологической специальности, а также представители некоммерческих организаций города, таких, как АНО "Тюменский дом фотографии", АНО ВПК "Квазар", АНО "Международный центр памяти "Связь поколений", "Green Helpers" и других.

Команда проекта ведет педагогическое сопровождение, как личное, так и общее, деятельности наставников. Подростки посещают мастер-классы, профориентационные мероприятия, встречи с экспертами, придумывают и реализовывают свои активности.

По итогам "Наставника" организаторы планируют укрепить позитивные социальные связи подростков, повысить уровень адаптивности в обществе, а также снизить число рецидивов асоциального поведения. Всех желающих приглашают присоединиться в дружную команду наставников проекта, телефон для связи - 89199345017 (Вероника Давыдова).

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# наставничество , социализация , трудные подростки , ЦВР Дзержинец

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