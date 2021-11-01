Сотрудников учреждений культуры и творчества Ялуторовска обучили инклюзивным технологиям работы

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Инклюзивным технологиям работы обучили сотрудников учреждений культуры и творчества Ялуторовска благодаря проекту АНО "Вдохновение", поддержанному Фондом культурных инициатив. Как сообщают в Альянсе СО НКО Тюменской области, программа занятий включала работу с 12 экспертами из Москвы, Владивостока, Ямала, Тюмени, Новосибирска, Челябинска, Волгограда, Пензы, Самары и Пятигорска.

Одним из экспертов выступил лингвист, тифлосурдопереводчик, аудиовизуальный переводчик, сценарист, член Ассоциации аудиодескрипции (Великобритания) и Всемирного консорциума аудиодескрипции, член Европейской ассоциации исследований в области киноперевода Иван Борщевский. О том, как реализовать право каждого человека на то, чтобы понимать необходимые для жизни тексты и можно ли казенный язык законов и всевозможных инструкций сделать действительно ясным, рассказали доцент Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Наталья Нечаева и основатель и генеральный директор переводческой компании и наставнического проекта PROtranslation Эмма Каирова.

Немало времени на обучении уделили способам адаптации пространства под потребности людей с нарушениями зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата, а также вопросам социального проектирования для получения дополнительных средств и субсидий, расширения компетенций в сфере развития инклюзивного культурного добровольчества.