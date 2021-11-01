О втором международном конкурсе #НеМагия расскажут тюменцам в "Точке кипения"

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

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Пресс-конференция, посвященная старту подготовки к проведению Второго международного творческого конкурса #НеМагия, пройдет 11 ноября в тюменской "Точке кипения".

Как сообщает Альянс СО НКО, темой второго конкурса #НеМагия, который продлится с ноября 2021 по апрель 2022 года, были выбраны технологии и инновации в сфере медицины, здравоохранения и здорового образа жизни. Цель - привлечь внимание к новейшим достижениям технологий в сфере защиты здоровья, активного долголетия, медицинской помощи, популяризация их с помощью творческих и креативных форматов, также содействовать внедрению и распространению этих новшеств. Проект будет состоять из двух этапов. Первый будет посвящен привлечению внимания к конкурсу активных творческих людей, второй, включающий непосредственно прием конкурсных работ по номинациям "Изобразительное искусство", "Видеоискусство и анимация", "Реклама и PR", стартует в феврале 2022 года. Подробнее о критериях отбора и оценки работ все желающие смогут узнать на пресс-конференции, которая начнется в 14 часов 15 минут.

Также в ходе встречи будут раскрыты подробности первой части проекта – уникальной мультимедийной выставки "Микро-мир. Парк вирусов", призванной привлечь внимание общественности к конкурсу и его теме. Организаторы приглашают принять участие в пресс-конференции всех желающих, вход свободный. Необходима предварительная регистрация на портале.

Напомним, что инициатива тюменских общественников, направленная на популяризацию достижений научно-технического прогресса, впервые была успешно реализована зимой-весной 2021 года. Тогда первый конкурс #НеМагия собрал более 130 текстовых, графических и видеоработ со всей России и даже из-за рубежа, рассказывающих в творческой форме, как новые открытия и изобретения помогают сделать жизнь лучше, ярче, интереснее. По итогам конкурса жюри, в состав которого вошли представители органов власти Тюменской области, известные региональные журналисты, политтехнологи, работники культуры, образовательных организаций, общественных объединений и разработчики hi-tech продуктов, выбрали девять призеров. Ряд участников получили награды в специальных номинациях, учрежденных партнерами проекта, а также по итогам зрительского голосования.