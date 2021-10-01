  • 29 октября 202129.10.2021пятница
  • USD70,5207
    EUR81,8393
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени серебряные волонтеры начали работать с маломобильными гражданами

Общество, 17:38 29 октября 2021

Центр "Третий возраст" ВКонтакте | Фото: Центр "Третий возраст" ВКонтакте

Десять волонтеров 55+ завершили обучение по программе добровольческого патронажного сопровождения в рамках проекта "Ресурсный центр поддержки семейного ухода" в Тюмени. Для Тюменской области программа является инновационной, сообщает Центр "Третий возраст".

Перед началом обучения группа прошла тестирование, чтобы выявить уровень мотивации и готовность участия в программе. Затем для участников состоялись теоретические и практико-ориентированные занятия, они обучались уходу и психологическому сопровождению. Наставниками проекта стали специалист по уходу Наталья Матвеева и клинический психолог Анна Харитонова. Обучающую программу по патронажу они разработали вместе с экспертами и командой Центра "Третий возраст".

Отдельный блок был посвящен занятиям по командообразованию, доверию, развитию индивидуальных лидерских качеств, мастер-классам по теме "Правильный подход к особым подопечным", умению общаться с людьми, нуждающимися в обслуживании, правильная организация досуга. Особый интерес у волонтеров вызвали групповые занятия с психологом проекта.

Сейчас волонтеры в ходе домашних визитов и выездных консультаций напрямую работают с родственниками маломобильных тюменцев и помогают предупредить тревожный климат внутри семьи.

В ближайших планах квалифицированной "серебряной" команды патронажа – помочь более 30 семьям областного центра до конца 2021 года.

Записаться и стать участником ближайших событий, задать вопросы специалистам, получить консультационную и адресную поддержку на дому можно по телефону: 8-952-674-9377 или обратившись в Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст" по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1, каб. 20, подробная информация на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# серебряные волонтеры

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 29.10.2021Тоболяки подали больше всего заявок на конкурс программы "Формула хороших дел"
18:21 29.10.2021Передвижные лаборатории и ремонтные мастерские пополнили автопарк Тюменского водоканала
18:10 29.10.2021Госрегулирование оборота этилового спирта, изменение условий кредита из-за COVID-19: новое в законодательстве с ноября
17:59 29.10.2021Более 20 кинологов прошли обучение в Тюмени