В Тюмени серебряные волонтеры начали работать с маломобильными гражданами

| Фото: Центр "Третий возраст" ВКонтакте | Фото: Центр "Третий возраст" ВКонтакте

Десять волонтеров 55+ завершили обучение по программе добровольческого патронажного сопровождения в рамках проекта "Ресурсный центр поддержки семейного ухода" в Тюмени. Для Тюменской области программа является инновационной, сообщает Центр "Третий возраст".

Перед началом обучения группа прошла тестирование, чтобы выявить уровень мотивации и готовность участия в программе. Затем для участников состоялись теоретические и практико-ориентированные занятия, они обучались уходу и психологическому сопровождению. Наставниками проекта стали специалист по уходу Наталья Матвеева и клинический психолог Анна Харитонова. Обучающую программу по патронажу они разработали вместе с экспертами и командой Центра "Третий возраст".

Отдельный блок был посвящен занятиям по командообразованию, доверию, развитию индивидуальных лидерских качеств, мастер-классам по теме "Правильный подход к особым подопечным", умению общаться с людьми, нуждающимися в обслуживании, правильная организация досуга. Особый интерес у волонтеров вызвали групповые занятия с психологом проекта.

Сейчас волонтеры в ходе домашних визитов и выездных консультаций напрямую работают с родственниками маломобильных тюменцев и помогают предупредить тревожный климат внутри семьи.

В ближайших планах квалифицированной "серебряной" команды патронажа – помочь более 30 семьям областного центра до конца 2021 года.

Записаться и стать участником ближайших событий, задать вопросы специалистам, получить консультационную и адресную поддержку на дому можно по телефону: 8-952-674-9377 или обратившись в Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст" по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1, каб. 20, подробная информация на сайте.