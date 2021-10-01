  • 24 октября 202124.10.2021воскресенье
  • USD70,8623
    EUR82,4979
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 200 ребят со всей Тюменской области побывали на слете лидеров РДШ

Общество, 18:05 24 октября 2021

Тюменское областное общественное детское движение ЧИР | Фото: Тюменское областное общественное детское движение ЧИР

Более 200 участников с разных муниципальных образований юга Тюменской области участвовали в шестом слете лидеров Российского движения школьников, который проходил с 18 по 21 октября на территории "Олимпийской ребячки".

Как сообщают в Тюменском областном общественном детском движении ЧИР, специалисты организации Светлана Максимова, Ольга Зырянова, Наталья Максимова, Никита Присяжнюк и Наталья Кискина выступили в качестве экспертов на площадке "Юные экологи".

На протяжении трех дней проводился образовательный лекторий с различными мастер-классами, креативными мастерскими и программируемыми нетворкингами. Школьники доработали свои инициативы, оформили их в социальные проекты и публично защитили.

Лучшие проекты были поданы на конкурс "Школа социального проектирования "Под парусом мечты", реализуемый Тюменским региональным отделением РДШ.

﻿

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Российское движение школьников , ЧИР , экология

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 24.10.2021Более 200 ребят со всей Тюменской области побывали на слете лидеров РДШ
17:38 24.10.2021Тюменцы могут получить новую профессию, обратившись в центр занятости
16:01 24.10.2021Предпринимательница из Тобольска учит земляков вкусно готовить
15:47 24.10.2021Сборную киберспортсменов сформируют в Тюменской области