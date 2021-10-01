Более 200 ребят со всей Тюменской области побывали на слете лидеров РДШ

| Фото: Тюменское областное общественное детское движение ЧИР | Фото: Тюменское областное общественное детское движение ЧИР

Более 200 участников с разных муниципальных образований юга Тюменской области участвовали в шестом слете лидеров Российского движения школьников, который проходил с 18 по 21 октября на территории "Олимпийской ребячки".

Как сообщают в Тюменском областном общественном детском движении ЧИР, специалисты организации Светлана Максимова, Ольга Зырянова, Наталья Максимова, Никита Присяжнюк и Наталья Кискина выступили в качестве экспертов на площадке "Юные экологи".

На протяжении трех дней проводился образовательный лекторий с различными мастер-классами, креативными мастерскими и программируемыми нетворкингами. Школьники доработали свои инициативы, оформили их в социальные проекты и публично защитили.

Лучшие проекты были поданы на конкурс "Школа социального проектирования "Под парусом мечты", реализуемый Тюменским региональным отделением РДШ.

Дарья Казакова