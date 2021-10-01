Более 600 школьников и студентов Тюмени поучаствовали в отборочниках чемпионата по финансовой грамотности

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

В Тюмени завершается отборочный этап третьего городского чемпионата среди молодежи по финансовой игре "Денежный поток", проводимого региональным отделением общероссийской общественной организации "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг".

На протяжении месяца старшеклассники, студенты и учащиеся средних специальных учебных заведений соревновались за выход в полуфинал. Всего в десяти отборочных играх турнира приняли участие более 600 юношей и девушек из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, школ №№ 5, 70, 88, 69, 94, лицея № 93, колледжа цифровых и педагогических технологий, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса.

Как сообщают в Альянсе СО НКО, несмотря на то, что многие ребята не имели опыта игры в "Денежный поток", она вызывала неподдельный интерес и желание углубить свои знания в области финансового планирования, инвестиций и получения пассивного дохода. Участники с энтузиазмом соперничали друг с другом за право выхода в полуфинал состязаний, а помочь разобраться в нюансах правил всегда были готовы опытные ведущие и волонтеры проекта "Молодежная финансовая инициатива".

Получать опыт и знания в сфере управления личными финансами, планирования бюджета и основных правил инвестирования ребятам помогали признанные эксперты в сфере финансовой грамотности. Мастер-классы по рациональному ведению личных финансов для участников турнира провели специалист "Почта Банка" Ирина Славкова, сертифицированный консультант по финансовой грамотности Светлана Пронина, эксперт тюменского отделения Банка России Максим Сундуков, предприниматель, основатель и тренер клуба "Денежный поток" в Тюмени, региональный директор по развитию "Европейской юридической службы" Алена Гостюхина и председатель тюменского регионального "Финпотребсоюза" Светлана Мельцер.

30 призеров отборочных туров продолжат борьбу в двух полуфинальных игровых сессиях и финале, проведение которых запланировано на ноябрь.