  • 26 октября 202126.10.2021вторник
  • USD70,1345
    EUR81,7418
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 600 школьников и студентов Тюмени поучаствовали в отборочниках чемпионата по финансовой грамотности

Общество, 17:13 26 октября 2021

пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

В Тюмени завершается отборочный этап третьего городского чемпионата среди молодежи по финансовой игре "Денежный поток", проводимого региональным отделением общероссийской общественной организации "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг".

На протяжении месяца старшеклассники, студенты и учащиеся средних специальных учебных заведений соревновались за выход в полуфинал. Всего в десяти отборочных играх турнира приняли участие более 600 юношей и девушек из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, школ №№ 5, 70, 88, 69, 94, лицея № 93, колледжа цифровых и педагогических технологий, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса.

Как сообщают в Альянсе СО НКО, несмотря на то, что многие ребята не имели опыта игры в "Денежный поток", она вызывала неподдельный интерес и желание углубить свои знания в области финансового планирования, инвестиций и получения пассивного дохода. Участники с энтузиазмом соперничали друг с другом за право выхода в полуфинал состязаний, а помочь разобраться в нюансах правил всегда были готовы опытные ведущие и волонтеры проекта "Молодежная финансовая инициатива".

Получать опыт и знания в сфере управления личными финансами, планирования бюджета и основных правил инвестирования ребятам помогали признанные эксперты в сфере финансовой грамотности. Мастер-классы по рациональному ведению личных финансов для участников турнира провели специалист "Почта Банка" Ирина Славкова, сертифицированный консультант по финансовой грамотности Светлана Пронина, эксперт тюменского отделения Банка России Максим Сундуков, предприниматель, основатель и тренер клуба "Денежный поток" в Тюмени, региональный директор по развитию "Европейской юридической службы" Алена Гостюхина и председатель тюменского регионального "Финпотребсоюза" Светлана Мельцер.

30 призеров отборочных туров продолжат борьбу в двух полуфинальных игровых сессиях и финале, проведение которых запланировано на ноябрь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# студенты , финансовая грамотность , школьники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:37 26.10.2021Волонтеры помогают пройти всероссийскую перепись жителям Казанского района
18:24 26.10.20211 тысяча 849 тюменцев обратились на детский телефон доверия с начала года
18:11 26.10.2021Тюменцам предлагают сдать макулатуру и помочь животным из приюта
17:59 26.10.202127 октября - события дня