Проекты из Тюменской области ждут на конкурсе программ и практик в сфере социокультурной реабилитации инвалидов

| Фото: https://www.oprf.ru/ | Фото: https://www.oprf.ru/

Стартовал III Открытый конкурс программ и практик в сфере социокультурной реабилитации инвалидов, организованный Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом и Центром социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая.

Конкурс проводится при поддержке Общественной палаты РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ, Министерства труда и социальной защиты населения РФ.

К участию в конкурсе приглашаются граждане России и объединения граждан, некоммерческие неправительственные организации, образовательные, государственные и муниципальные учреждения, реализующие в стране и за ее пределами успешные практики социокультурной реабилитации инвалидов. Подать заявку и ознакомиться с полными правилами можно на сайте.

Цели конкурса - содействие полноценному участию людей с инвалидностью в жизни общества, развитию их творческого и интеллектуального потенциала, формированию социально активной личности, поддержка и распространение лучших программ и практик в сфере социокультурной реабилитации инвалидов, поддержка общественно-государственного партнерства в сфере социокультурной реабилитации инвалидов, введение в научный и практический оборот новых и перспективных методов и технологий социокультурной реабилитации людей с ОВЗ, привлечение внимания общественности и средств массовой информации к вопросам социокультурной реабилитации инвалидов.

Конкурс проводится в трех номинациях: "Творчество без границ" (реабилитация и абилитация инвалидов средствами искусства), "Жизнь без барьеров" (социально-культурные, образовательные и досуговые программы учреждений культуры и социальной сферы, адаптированные для инвалидов, формирование доступной среды), "Рука помощи" (программа в сфере развития инклюзивного добровольчества, подготовки волонтеров и социальных помощников для инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности).

Результаты конкурса будут объявлены 19–22 ноября 2021 года. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 3–4 декабря 2021 года.