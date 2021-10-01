Ужесточить контроль за режимом труда водителей общественного транспорта призвали Совфед общественники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок поговорили на заседании круглого стола в Совете Федерации 19 октября. Член комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению, председатель Общественного объединения пассажиров Илья Зотов рассказал о результатах мониторинга наличия признаков серых схем в работе систем общественного транспорта в субъектах РФ.

Он отметил, что практика ухода от налогов с помощью выплаты сотрудникам вознаграждения на руки в обход официального учета широко распространена как в экономике в целом, так и в транспортной отрасли. По оценкам Минфина России, в 2020 году около 30–40% россиян получали неофициальную зарплату, а доля серых зарплат в секторе транспортных услуг достигает 21%. В РФ гарантии зарплаты работников предприятий пассажирского транспорта, приближенные к фактической зарплате в отрасли, установлены федеральным отраслевым соглашением. В соответствии с этим соглашением среднемесячная заработная плата работников по предприятию не должна быть ниже трехкратного размера прожиточного минимума в субъекте, напоминают в ОП РФ. При этом, по данным 2019 года, 65% перевозчиков — юридических лиц выплачивали своим сотрудникам заработную плату в пределах 15 тыс. рублей, несмотря на то, что минимальный ее размер по отраслевому соглашению составляет 35 тыс. 427 рублей.

Среди ключевых барьеров, препятствующих реализации федерального проекта обновления подвижного состава общественного транспорта, член ОП РФ выделил сокрытие выручки (за счет нарушения порядка оформления принятия оплаты проезда), уклонение от уплаты налогов через выплату серой зарплаты и невыполнение условий федерального отраслевого соглашения, нарушение установленного режима труда и отдыха водителей.

В своем выступлении член комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению предложил рекомендовать правительству РФ ускорить переход сферы общественного транспорта на обязательное использование брутто-контрактов и установить для потенциальных перевозчиков требование об обязательном соблюдении гарантий федерального отраслевого соглашения, а компании, которые не соблюдают эти требования, не допускать к конкурсу на получение свидетельства на перевозки. Кроме того, он считает необходимым создать государственную информационную систему, которая обеспечит эффективное администрирование отрасли Минтрансом России и позволит проконтролировать как соблюдение режима труда и отдыха работников индустрии, так и соблюдение условий федерального отраслевого соглашения. В рамках такой системы необходим сбор данных о транспортных средствах, информации о работниках отрасли, их графиках работы и зарплате, а также о картах маршрутов.