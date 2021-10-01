Платформу для проведения мультимедийных конкурсов презентуют в Тюмени

| Фото: Альянс СО НКО Тюменской области | Фото: Альянс СО НКО Тюменской области

Презентация универсальной платформы для проведения арт-, фото- и мультимедиа конкурсов "Т.Vision 2030" пройдет в Тюмени 21 октября. Площадкой станет "Точка кипения" в технопарке, начало - в 11 часов.

Платформа представляет собой интернет-портал, на основе которого строятся "площадки" для проведения медиаконкурсов, включая конкурсы фотографии, конкурсы рисунков, конкурсы видеороликов, а также любых других конкурсов, которые возможно представлять через онлайн-демонстрацию и онлайн-участие и оценку.

Организаторами презентации выступают Альянс социально ориентированных организаций Тюменской области и АНО "Тюменский дом фотографии". Регистрация на мероприятие доступна всем желающим через сайт.

Напомним, что "Тюменский дом фотографии" основан в 2012 году и за это время выступил организатором около полусотни фотовыставок, в том числе международных. В экспозициях были представлены работы фотографов из Голландии, Германии, Сербии, Чехии, Испании, Турции, Болгарии, России и других стран мира. С 2017 года "Тюменский дом фотографии" и его руководитель Сергей Фирцев являются инициатором проведения Международного фотоконкурса World Eco Photo. Конкурс является классическим открытым фотосалоном с выставкой и проводится по стандартам и под патронажем FIAP.