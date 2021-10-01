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Студенты из восьми городов России представили туристические ролики про Тюмень

Общество, 12:35 19 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь студенческих команд из Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Челябинска и Иваново прошли медиастажировку в Тюмени и сняли про нее туристические ролики. Гран-при образовательного марафона "Медиаэкспедиция" получила команда Южно-Уральского госуниверситета с видеоработой "Живи-Твори-Люби".

Всего на конкурс "Медиаэкспедиция" поступило более 200 работ из 74 регионов. Для участия в трехдневной стажировке в Тюмени эксперты выбрали восемь команд. Студенты прошли онлайн мастер-классы от ведущих экспертов в сфере медиаиндустрии и туризма, а на месте получили кейсы, связанные со спортивной, культурной, исторической, образовательной, курортной, индустриальной презентацией региона.

Гран-при марафона у работы студентов из Челябинска в направлении "Тюмень культурная", второе место присудили проекту "Тюмень здоровая" команды Омского госуниверситета имени Ф.М. Достоевского, третье место у студентов Новосибирского государственного педагогического университета с видео "Тюмень гастрономическая", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Проект "Медиаэкспедиция" проходит в рамках образовательного марафона ТюмГУ "Изучая Россию: Места. Люди. События", поддержанного Министерством просвещения РФ.

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# медиаэкспедиция , туризм , ТюмГУ

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