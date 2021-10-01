В Тюмени открылась регистрация на "Комик v деревне fest"

| Фото: из сообщества "МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив)

Открыта регистрация на бесплатный Stand’up концерт "Комик v деревне fest", который пройдет в Тюмени 24 октября. Главный гость программы — звезда телеканала ТНТ Руслан Мухтаров, сообщают организаторы.

Выступление начнется на сцене Молодежного театрального центра "Космос" в 19 часов. Помимо Руслана Мухтарова перед зрителями выступят и комики Тюменской области.

Пройти регистрацию можно по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.

Напомним, на реализацию фестиваля "Комик v деревне fest" по итогам второй волны конкурса "Цех" выделили 92 тыс. рублей. Проект реализуется с 2018 года. Ранее это был тур по селам региона. В 2021 году он пройдет в новом формате.