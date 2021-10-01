Инициативы общественников Тюменской области вошли в шорт-лист конкурса "Мой проект - моей стране!"

| Фото: https://www.oprf.ru/ | Фото: https://www.oprf.ru/

Объявлены финалисты всероссийского конкурса "Мой проект — моей стране!". В шорт-листе среди 39 социально значимых инициатив две - из Тюменской области. В каждой из 13 номинаций конкурса Общественной палаты РФ определены по три проекта, набравшие наибольшее число голосов экспертов. Всего к рассмотрению было принято 2 тыс. 158 заявок, которые оценивало более 100 членов ОП РФ, региональных общественных палат, а также экспертов в сфере гражданской активности.

В номинации "ЗОЖ и спорт" в тройке лидеров - исполнительный директор атлетического клуба "Антей" Ольга Гаврилова и ее проект "Стоп COVID-19". Его цель – помочь переболевшим коронавирусной инфекцией восстановить здоровье с помощью физической культуры. Занятия дыхательными и силовыми упражнениями, гимнастикой по Стрельниковой и растяжкой участники посещали трижды в неделю в мини-группах в составе не более пяти человек под руководством квалифицированных инструкторов с соблюдением всех рекомендаций и требований Роспотребнадзора.

"Мы наблюдаем за нашими подопечными, они все очень разные, но практически у каждого из них отмечается положительная динамика и большинство намерены продолжать занятия. Для нас это важный показатель!", - поделилась Ольга Гаврилова.

Второй проект из Тюменской области борется за победу в номинации "Молодежная политика" - это фестиваль инженерных решений "Пульс города" специалиста проектного отдела детского технопарка "Кванториум-Тобольск" Екатерины Лезнёвой. По ее словам, основная идея мероприятия - в объединении инициатив молодого поколения по развитию города и внедрении наиболее актуальных из них в жизнь.

Все лауреаты конкурса примут участие в итоговом форуме "Сообщество", который состоится в Москве в преддверии Дня народного единства. Финалисты соберутся на слете конкурсантов, который пройдет перед форумом. Победители конкурса будут объявлены на специальной церемонии.

Цель конкурса "Мой проект — моей стране!" — выявить и распространить лучшие социально ориентированные практики в России, поддержать авторов проектов. Его номинации охватывают все виды деятельности некоммерческих организаций. В каждой из номинаций будет выбран победитель, который получит диплом лауреата и денежный приз в размере 200 тыс. рублей на развитие проекта.

Дарья Казакова