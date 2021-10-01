Первый в регионе казачий центр откроют в Ишиме до конца 2021 года

| Фото: kms72.ru | Фото: kms72.ru

Казачий молодежный центр откроют до конца 2021 года в Ишиме. Он станет первым лицензированным казачьим центром не только в регионе, но и в УФО. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

По его словам, казачество в Ишиме возродили в 2018 году. С тех пор интерес к этой теме постоянно растет.

"Сейчас открывается новая веха в истории ишимского казачества – у него появится свой центр в красивом историческом здании, где раньше располагались начальные классы православной гимназии. Дом в хорошем состоянии, отреставрирован, казакам там будет удобно", - отметил Долженко.

Воспитанникам центра предстоит регулярно заниматься военным делом, физкультурой, представлять культуру и быт казаков на различных мероприятиях. Ребята будут изучать историю и традиции казачества, учиться фланкировке шашкой, осваивать навыки владения клинковым оружием, премудрости огневой и строевой подготовки. В программу войдут также популярное спортивное направление кроссфит, занятия в тренажерном и зале единоборств. Предусмотрены показательные тренировки, на которых смогут присутствовать все желающие.

В центре откроют коворкинг, где казаки будут встречаться со студентами и школьниками, проводить круглые столы, семинары и мастер-классы.

Совместно с тюменским "Аванпостом" молодых казаков центра обучат военно-учетной специальности по управлению квадроциклом. Транспорт и необходимые документы есть. После прохождения курса молодой человек, отправившись служить, попадет в определенные войска, где сможет применить знания на практике.

Борис Долженко напомнил, что 1 сентября на базе школы № 4 открыли два профильных казачьих класса – десятый и первый. Их ученики в рамках дополнительной программы на элективах получают углубленный курс истории России и казачества.

Открытие молодежного центра планируют приурочить к посвящению ребят в казаки, которое пройдет в декабре.

Напомним, в 2018 году в Ишиме реализовали проект "Юные коркинцы", который выиграл в конкурсе Фонда президентских грантов около 500 тыс. рублей, а в 2021 - еще один – "Школа молодого казака", который получил президентский грант в размере 498 тыс. 544 рублей.

| Фото: kms72.ru | Фото: kms72.ru

Инна Кондрашкина