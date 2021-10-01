Слушатели тюменской школы юного реставратора попробовали себя в роли кузнецов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники тюменской школы юного реставратора "Бережок" побывали на экскурсии в Музее кузнечного мастерства и почувствовали себя в роли настоящих кузнецов 17 октября.

Музей кузнечного мастерства — второй по величине на кузнечную тематику в России. "В наших стенах — более пяти тысяч кованых предметов, начиная с X века. Также мы являемся самой старой мастерской в Тюменской области по художественной обработке металлов — занимаемся художественной ковкой с 1993 года", — говорит заместитель директора музея Георгий Пронин.

Основатель Музея кузнечного мастерства Сергей Пронин провел для юных гостей увлекательную экскурсию, в ходе которой рассказал о работе кузнеца, старинных предметах, расположенных в зале. "В старину профессия кузнеца была почетной. Они умели делать все и все к ним обращались. На Руси существовало более двухсот различных ремесел, каждое из которых начиналось с кузнечного дела. Раньше нельзя было где-то купить тот или и ной предмет, надо было заказывать у мастера. Есть даже поговорка: кузнец — всех профессий венец", — сказал Сергей Пронин.

Основатель музея показал ухват, жернова, параплицу, телегу конца XIX века. Посетители побывали на втором этаже музея. Здесь гостям показали бронзовую пепельницу в виде головы черта, которую можно увидеть в сериале "Семнадцать мгновений весны". Слушатели школы юного реставратора в действующей кузнице увидели, как работали кузнецы раньше и какое оборудование они применяют сейчас. Все желающие могли взять в руки молотки и попробовать себя в ковке.

Отметим, в Музее кузнечного мастерства прошло второе занятие проекта "Бережок". Первое было посвящено традиционной домовой росписи.

Школа юного реставратора ориентирована на детей в возрасте от семи лет. На занятиях ребят знакомят с разными видами ремесел. По словам куратора проекта Маши Рыжик, запланировано более десяти встреч. В конце ноября юных тюменцев проекта пригласят на закрытие, где им вручат сертификаты участников и сувениры. Анонсы встреч опубликуют в группе "Том Сойер фест | Тюмень" во ВКонтакте за неделю.

Школа юного реставратора "Бережок" реализуется при грантовой поддержке программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" СИБУРа. Общий охват слушателей в 2020 году составил около 100 человек. На мастер-классы приходили по 10-15 человек.

Инна Пахомова