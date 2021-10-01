Общественники предложили три пути сохранения лесов и дикой природы России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три возможных пути сохранения лесов и дикой природы озвучили на заседании Общественного совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства, сообщают в ОП РФ.

Первое предложение директора Лесного попечительского совета FSC России Николая Шматкова заключается в обеспечении на федеральном уровне возможности сохранения наиболее ценных малонарушенных лесных территорий (МЛТ), например, в виде объектов национального наследия, через изменение лесоустроительной инструкции или Лесного кодекса. Второе предложение звучит как налаживание на локальном уровне диалога по выработке стратегии сохранения лесов между ведущими природоохранными НКО и предприятиями. Возможна перспектива договориться о разработке, например, дорожной карты по созданию особо охраняемых природных территорий для сохранения наиболее экологически ценных МЛТ, в качестве системного решения на региональном уровне предлагается наладить этот диалог на площадке органа государственной власти.

Еще один пункт резолюции общественников - выйти с публичной инициативой о введении с 1 января 2022 года консенсусного моратория на аренду земель государственного лесного фонда, расположенного на МЛТ, а также рекомендовать федеральным властям не поддерживать инвестпроекты, предполагающие активное освоение лесов дикой природы.

Председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов напомнил слова вице-премьера Виктории Абрамченко о том, что ежегодное выбытие леса превышает его восстановление в среднем на 450 тыс. га, и на сегодняшний день восстановления в стране требуют более 35 млн га выбывшего леса.