Тюменских социальных предпринимателей приглашают в бесплатную онлайн-школу

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Развить бизнес-проекты, направленные на решение социальных проблем, помогут действующим и начинающим предпринимателям Тюменской области. Занятия последнего в этом году набора школы социального предпринимательства стартуют в онлайне 27 октября.

Двухмесячный курс включает пять обучающих сессий и защиту собственного проекта. Слушателей школы социального предпринимательства научат разрабатывать маркетинговую стратегию, просчитывать финансовую модель и составлять бизнес-план, а также познакомят с юридическими аспектами реализации социально-предпринимательского проекта.

Кроме предпринимателей и физических лиц, планирующих предпринимательскую деятельность в социальной сфере, в проект приглашают представителей социально-ориентированных некоммерческих организаций. Участие в школе социального предпринимательства бесплатное, регистрация на курс по ссылке.

С 2017 года участники школы социального предпринимательства разработали 391 бизнес-проект, треть из них реализуется, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.