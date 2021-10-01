Содержание кладбищ и музей истории сибирских татар: что обсудили общественники Тобольска

| Фото: Общественная палата Тобольска ВКонтакте | Фото: Общественная палата Тобольска ВКонтакте

О том, что было сделано для улучшения качества содержания городских кладбищ Тобольска, рассказал на общем заседании Общественной палаты города директор МКУ "Центр городских услуг" Алексей Чирков 15 октября. Мероприятие проходило с участием главы Тобольска Максима Афанасьева.

Руководитель "Центра городских услуг" напомнил, что согласно постановлению администрации Тобольска гражданам на безвозмездной основе специализированная служба оказывает гарантированный перечень услуг, а именно: оформление необходимых документов, определение земельного участка, предоставление в зависимости от вероисповедания гроба, савана и других ритуальных принадлежностей, транспортировка тела, копка могилы, захоронение. Услугами гарантированного перечня с начала 2021 года воспользовались около 300 человек.

Кроме того, за это время были разработаны технические эксплуатационные паспорта кладбищ, в которых отражены натуральные показатели по площадям и типам покрытий, внесены изменения в нормативно-правовые акты с учетом этих показателей по видам и кратности работ. Благодаря этому практически изменился подход и сама модель содержания кладбищ - определены работы, финансовое обеспечение и способы контроля за количеством вывезенного и утилизированного мусора с территории кладбища на мусорном полигоне, а также приобретены десять новых накопительных емкостей объемом 8 куб. м. для сбора и утилизации мусора.

Совместно с Общественной палатой Тобольска и с религиозными общественными организациями принято решение о включении муниципального имущества в обрядовые мероприятия – это касается нежилого строения, расположенного на мусульманском секторе городского кладбища Алемасова с назначением для омовения усопших. В настоящее время идут конкурсные процедуры на ремонтные работы здания.

На заседании с информацией об организации в Тобольске музея истории и этнографии сибирских татар выступила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник группы этно-археологических исследований отдела гуманитарных исследований Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Зайтуна Тычинских. Она рассказала, что музей предлагается разместить в особняке Тушаковых-Ченбаевых (ул. Пушкина, 33), находящемся в центре современной Татарской слободы. Решением палаты принято организовать рабочую группу по проработке концепции наполнения и содержания музейных экспозиций.

Еще одно предложение, которое прозвучало на заседании - организовать общественный рейтинг предприятий, работающих в сфере оказания услуг. Для более детальной проработки вопроса будет организована рабочая группа.

Дарья Казакова