Тюменские проекты претендуют на премию "Мы вместе", идет голосование

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области. | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.

Шесть представителей Тюменской области вышли в полуфинал Международной премии #Мывместе, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

До 5 ноября идет народное голосование за проекты. Проголосовать за понравившиеся инициативы может любой житель региона. Отдать голоса можно за 20 инициатив, по одной в каждой номинации.

Самой юной финалисткой стала Екатерина Трапезникова из с. Успенка Тюменского района. Он представила проект "Спортивное поколение" в треке "Волонтеры и НКО". Он направлен на популяризацию спортивного образа жизни среди детей школьного возраста.

Также в полуфинал в треке "Волонтеры и НКО" вышел проект "Социализация и адаптация детей-сирот, детей с ОВЗ, выпускников детских учреждений, детей, воспитывающихся в малоимущих семьях, группы риска и подготовка их к самостоятельной жизни в процессе изучения ремесел гончара и керамиста" межрегиональной общественной организации "Тепло души детям" и "Комик V деревне" Федора Маслова.

В треке "Бизнес" в номинации "Зеленая страна": проект "Тобольский лес" компании "СИБУР". В номинации "Культурное наследие": проект "Социально-культурная программа "Социальный театр" автономной некоммерческой организации "Молодежный "Экспериментальный Шекспировский театр". В номинации "Здоровье нации": проект "Вместе сильнее" АНО "Реабилитационный центр социально-психологической помощи химически зависимым Натальи Устюжаниной "Поколение".

Победителей премии объявят на Международном форуме гражданского участия, который пройдет в Москве 2-5 декабря.