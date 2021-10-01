В Тюмени открыли интернет-платформу для фотографов, художников и медиа

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация интернет-платформу "Т.Vision 2030" прошла в Тюмени в Точке кипения 21 октября. Она предназначена для проведения конкурсов по фотографии, живописи, мультимедиа и других визуальных искусств.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор Тюменского дома фотографии Сергей Фирцев.

"Это многофункциональная интернет-платформу. Ее название связано с глобальной повесткой 2030, которая обозначена ООН, и связана с тем, что весь мир готовится к мощному технологическому скачку, развитию креативной экономики", - отметил он.

Данная платформа позволяет проводить и оценивать конкурсы разного уровня от городских до международных дистанционно. И темы конкурсов могут быть любые. Также на ней можно представлять выставки работ. Тюменская платформа доступна для организаций всех форм собственности, в том числе для НКО.

Во время презентации на платформе "Т.Vision 2030" закончился прием работ на всероссийский конкурс фотографий "Природа России. Кубок победителей", организованный Союзом фотографов дикой природы. Тюменский дом фотографии возглавил дирекцию этого конкурса. Соорганизатор конкурса - региональный центр "Новое поколение".

"Пока платформа работает в тестовом режиме. Как только мы подведем итоги конкурса природы, сделаем ее открытой для всех желающих. Это будет примерно с 1 ноября", - подытожил Сергей Фирцев.

Анжела Лебедева