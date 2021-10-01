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Более полутонны вещей от тюменцев передали в благотворительные фонды Тюменской области в сентябре

Общество, 15:20 24 октября 2021

https://vk.com/chylan72 | Фото: https://vk.com/chylan72

Около 1 тыс. 800 кг вещей собрали организаторы благотворительно-экологического проекта, магазина осознанного потребления "Чулан" за сентябрь 2021 года. Из них 550 кг передано в различные фонды Тюменской области и Тюмени для помощи малоимущим, бездомным и оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Как рассказали в "Чулане", 27 кг текстиля ушли в качестве ветоши, 120 кг вещей - к волонтерам, помогающим животным. 150 кг текстиля и 272 кг макулатуры сдано на переработку. Около 60 кг непригодных вещей отправилось на свалку.

Напомним, авторы идеи магазина продвигают идею повторного использования вещей. Когда человек не покупает новое, не производит новое - ресурсы планеты не тратятся. Если не выбрасывается ненужное - снижается рост свалок. В итоге уменьшается вредное воздействие на окружающую среду. Безвозмездно "Чулан" принимает одежду, игрушки, книги, посуду, предметы интерьера, украшения и многое другое. Вещи должны быть чистые, обувь - чистой и без значительных дефектов, потертостей, с целой фурнитурой, игрушки принимают целые. Не принимается макулатура, стеклотара, пластик, вторсырье. Полные правила приема - в группе магазина.

Дарья Казакова

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# благотворительность , вещи , социальное предпринимательство , экология

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