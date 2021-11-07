Фонд помощи животным "Потеряшки" приглашает юных тюменцев на конкурс рисунков

| Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки". Помощь животным Тюмени | Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки". Помощь животным Тюмени

Конкурс детских рисунков "Путь домой" организовал тюменский благотворительный фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки" с 1 по 30 ноября. Так фонд присоединился к международной ежегодной акции #ЩедрыйВторник.

На конкурсе ждут работы участников от 4 до 12 лет. Ребята рисуют котов, кошек и собак, вдохновляясь реальными питомцами фонда. До 14 ноября участникам конкурса необходимо указать под фото выбранного животного свои фамилию, имя и отчество. Одно животное может рисовать только один участник - так сформируется галерея портретов всех питомцев.

В период с 15 по 30 ноября необходимо выложить рисунок на своей странице или странице родителя во ВКонтакте в хорошем качестве, без теней, пальцев, посторонних предметов с хэштегами #ПотеряшкиТюменьПутьДомой, #ЩедрыйВторник_Урал, #ЩедрыйВторник, кличкой выбранного животного в формате хэштега, а также со ссылками на страницу фонда ВКонтакте и на фотографию питомца из альбома "Потеряшек", который стал вдохновением для рисунка.

Победители будут определены в двух номинациях: "Пятерка лучших" по мнению жюри и "Топ-5" по результатам максимального количества перепостов на стены страниц других пользователей. Все участники получат электронные дипломы или грамоты участника на электронную почту, победители получат памятные подарки. Результаты подведут 30 ноября.

Полные правила и условия конкурса - здесь.

Дарья Казакова