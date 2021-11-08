Тоболячка Екатерина Лезнева победила во Всероссийском конкурсе "Мой проект - моей стране!"

| Фото: Форум «Сообщество» ВКонтакте | Фото: Форум «Сообщество» ВКонтакте

Фестиваль инженерных решений "Пульс города" специалиста проектного отдела детского технопарка "Кванториум-Тобольск" Екатерины Лезневой стал победителем Всероссийского конкурса ОП РФ "Мой проект - моей стране!" в номинации "Молодежная политика". Церемония награждения проходила 3 ноября на форуме "Сообщество" в московском Гостином дворе.

Инициатива тоболячки - это первый фестиваль инженерных решений, проведенный в Тобольске в 2020 году. Отборочный тур проходил в июле прошлого года, всего организаторам поступило более 25 заявок, участниками заочного этапа стало более 200 человек. Во второй очный тур прошло всего 10 проектов: участники получили уникальную возможность доработать свои идеи с наставниками и вывести их на уровни макета и работающего прототипа. Наставниками стали специалисты Детского технопарка "Кванториум-Тобольск", руководитель которого Максим Вильцан высоко оценил уровень подготовки детей к конкурсу, отметил, что все очень талантливы и достойны победы. Фестиваль стал общественной системой поддержки талантливой молодежи, которая может бесплатно и в конкурентоспособной среде делиться идеями, опытом и инновациями, а также дал старт реализации проектной деятельности.

В шорт-листе среди 39 социально значимых инициатив в 2021 году две были из Тюменской области. Всего к рассмотрению было принято 2 тыс. 158 заявок, которые оценивало более 100 членов ОП РФ, региональных общественных палат, а также экспертов в сфере гражданской активности.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, награждая победителей, назвала их людьми, которые не просто умеют мечтать, но дерзают делать, несмотря ни на что. "Несмотря на то, что трудно, руки опускаются иногда, не веришь в успех, но вновь и вновь собираешь себя, вновь и вновь выходишь в бой, и действительно, хоть чуть-чуть делаешь мир лучше. Мир вокруг себя, мир для тебя, твоих близких, окружения. Только на таких людях и держится наша страна. И будущее за ними, за их прекрасными проектами и за тем, сколько еще их будет", - подчеркнула эксперт.

Цель конкурса "Мой проект — моей стране!" — выявить и распространить лучшие социально ориентированные практики в России, поддержать авторов проектов. Его номинации охватывают все виды деятельности некоммерческих организаций. Победитель в каждой из номинаций получил диплом лауреата и денежный приз в размере 200 тыс. рублей на развитие проекта.

Дарья Казакова