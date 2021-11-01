В Ялуторовске общественные инициативы поддержат грантами до 20 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс общественных инициатив "Старт - добрым делам" стартовал в Ялуторовске в рамках фестиваля "Добрый Ялуторовск". Его проводит ресурсный центр поддержки СОНКО, действующий на базе автономной некоммерческой организации "Пристань добрых дел". Заявки на конкурс принимают до 17 часов 30 ноября, сообщает администрация города.

Участниками конкурса могут стать инициативные группы граждан, которые работают и зарегистрированы на территории Ялуторовска. Максимальный размер финансирования одного проекта составляет 20 тыс. рублей.

Результаты конкурса станут известны 10 декабря. Заявки принимают на электронную почту: 37500p@mail.ru

Положение о конкурсе здесь.