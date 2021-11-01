Инклюзивная выставка "Мамино счастье" открылась в библиотечном центре в Тюмени

| Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Инклюзивная фотовыставка "Мамино счастье" открылась в информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Инклюзивный выставочный проект "Мамино счастье" – результат работы неравнодушных людей и членов клуба "Особая мама" областной региональной организации Всероссийского общества инвалидов, волонтеров инклюзивного клуба "Горизонт", фотографа проекта Анастасии Гололобовой. В проекте приняли участие 14 разных семей.

Клуб "Особая мама" на протяжении нескольких лет оказывает всестороннюю помощь мамам с ограниченными возможностями здоровья. Руководитель клуба - известная спортсменка, чемпионка России по танцам на колясках Марина Котманова. Она воспитывает сына, вдохновляя многих особенных мам активной деятельностью и верой в то, что возможности безграничны.

Экспозиция будет работать до 26 ноября. Посетить ее можно по предварительной записи по телефонам: 26-43-34, 26-40-02. Возрастное ограничение: 0+.