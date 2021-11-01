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Тюменская область - в лидерах по количеству заявок на соискание премии ВОИР

Общество, 16:27 23 ноября 2021

Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по количеству заявок на соискание премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Об этом сообщает Альянс СО НКО.

На отборочные этапы конкурса было подано 720 заявок в 28 регионах. После экспертной оценки было отобрано 160 проектов, допущенных к финалу, среди которых 16 - это инициативы молодых изобретателей.

Больше всего заявок поступило из Тюменской, Свердловской, Ульяновской и Новгородской области. 82% заявителей – мужчины, 18% – женщины. По отраслям, в которых могут применяться изобретения, лидируют сфера медицины, образования, сельского хозяйства и строительства. Далее по результатам статистики следуют энергетика, транспорт, машиностроение, судостроение, станкостроение.

Спектр предложенных изобретений и разброс интересов изобретателей чрезвычайно широк, отмечают в Альянсе. Например, Тюменский индустриальный университет предложил новую дешевую технологию производства чистой пресной воды из воздуха с использованием возобновляемых источников энергии.

В жюри, которое будет выбирать победителя всероссийской премии, - инвесторы, руководители институтов развития, представители инвестиционных фондов и акселераторов. Организаторы планируют не только выбрать победителей, но и создать специальный онлайн-каталог проектов, который будет в свободном доступе размещен на сайте ВОИР и разослан всем партнерам и представителям инвестиционного сообщества.

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# изобретатели , наука

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