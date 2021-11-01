Почти 30 тысяч молодых тюменцев трудоустроились в 2021 году

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Почти 30 тыс. жителей Тюменской области в возрасте от 14 до 35 лет трудоустроились в 2021 году при содействии служб занятости населения региона. Всего за помощью в поиске подходящей работы обратились более 44 тыс. молодых людей.

Об этом на выездном заседании комитета облдумы по социальной политике сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

"В 2021 году процент трудоустройства молодых граждан в регионе составил 67 процентов, что выше показателя 2020 года. Это объясняется в целом стабилизацией рынка труда и появлением большого числа свободных вакансий", - рассказал он.

В целом доля соискателей в возрасте до 35 лет, которые обращаются за помощью в поиске работы, составляет порядка 50 %. Поэтому взаимодействие с молодежью остается важнейшим направлением работы центров занятости.

Александр Сидоров добавил, чаще всего выпускники средних и высших учебных заведений сталкиваются с проблемой отсутствия опыта работа по полученной специальности. Поэтому эффективной мерой поддержки здесь является стажировка на предприятии, которая предполагает временное трудоустройство на период до трех месяцев.

"За счет бюджета компенсируется часть затрат по оплате труда стажера и по выплате премий наставнику – сотруднику организации. В 2021 году участниками таких мероприятий стали 196 человек", - рассказал он.

Также у безработных тюменцев есть возможность пройти профессиональное обучение более чем по 100 направлениям. Получить дополнительную специальность могут все, кто находится в поиске работы. В 2021 году такое обучение прошли уже 687 человек. Самыми популярными стали профессии парикмахера, повара, водителя погрузчика, младшего воспитателя, бухгалтера, водителя автомобиля, делопроизводителя, электрогазосварщика, инспектора по кадрам, тракториста.

Помогают центры занятости населения и школьникам в возрасте от 14 до 18 лет. В 2021 году к специалистам обратились почти 20 тыс. ребят. Они трудоустраивались на временную работу в свободное от учебы время.

Любовь Голышева