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Несовершеннолетним осужденным подарят куклы-обереги ко Дню матери

Общество, 18:18 25 ноября 2021

из сообщества Центра русской культуры во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества Центра русской культуры во ВКонтакте (архив)

Более 100 куколок-оберегов передадут несовершеннолетним осужденным Тюменской воспитательной колонии сотрудники Центра русской культуры Тюмени 26 ноября. У каждого оберега закреплен небольшой мешочек с тюменской землей. Это, как отметили авторы идеи, согласно преданиям, должно дать сил новым владельцам.

Акцию "У вас в гостях тюменочка" планировали провести летом в преддверии празднования Дня города, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой оно было перенесено.

"Встречу приурочили ко Дню матери. Мы подарим подросткам авторских кукол. Обереги должны напоминать им, что воспитанники вернутся и станут полноправными членами общества" — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художественный руководитель Центра русской культуры Екатрина Муслахутдинова.

Специалисты Центра русской культуры готовятся к концерту.

Напомним, ранее Центр русской культуры по итогам городского конкурса "Инициатива" получил грант на реализацию данного проекта в 25 тыс. рублей. Кукол пошили волонтеры и представители клубных формирований Центра русской культуры.

Инна Пахомова

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# День матери , Центр русской культуры

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