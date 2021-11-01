Против QR-кодов в школах и общественном транспорте выступил Александр Моор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался против введения QR-кодов в общественном транспорте и школах. Об этом он сообщил в интервью Алексею Венедиктову в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Альтернативы общественному транспорту нет, поэтому мы не можем поставить людей в такую ситуацию. Да, нужно людей стимулировать и заставлять носить маски, обрабатывать руки. Нужно, чтобы транспортные средства обрабатывались перед выходом на линию или после возвращения, то есть минимизировать риск заражения в общественном транспорте. Ходить пешком или использовать такси – это не альтернатива. Зимой холодно, такси намного дороже, чем автобус, тем более есть льготные категории", — подчеркнул глава региона.

Моор при этом отметил, что QR-коды нужно вводить в местах скопления людей, например, аэропортах и торговых центрах. В коллективах, где кто-то переболел, кто-то привит, риски возникновения очагов меньше, чем в тех местах, где контакты людей случайны и временны. Поэтому в школы QR-коды вводить нельзя.

"Для школ очень простой способ, который мы всегда применяли, заболел ребенок или два — класс должен уйти на карантин, неделька-две. В школе выявили несколько классов — закрыли школу. Не надо тотально принимать решения по всей системе. Школа должна работать, дети должны учиться, социализироваться. Здесь нужно работать по ситуации: есть заболеваемость – купировали", — сказал он.

При этом в вузах подобные решения должны приниматься на месте, исходя из обстановки, количества привитых студентов и преподавателей.

Для снижения негатива в обществе стоит упростить систему, например, не требовать обязательно наличие бумажного паспорта, а сверять данные по фотографии или спрашивать последние цифры номера документа.

"У нас была идея — почему бы нам всем людям старшего возраста в проактивном виде не распечатать эти QR-коды? Через соцработника получить согласие и принести им распечатанные QR-коды. И вот когда сократится это неудобство, то и волна негатива тоже уйдет", - считает Александр Моор.