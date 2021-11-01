Советы начинающим эсэмэмщикам дал тюменский эксперт

Архивное фото | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тюмень Архивное фото | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тюмень

Какими качествами должен обладать профессиональный SMM-менеджер и что можно посоветовать начинающим специалистам, рассказал эксперт в этой области Владимир Березовский.

Как пишет "Тюменская область сегодня", начинать стоит с вопроса к самому себе: зачем мне идти в эту сферу? Если просто потому, что сейчас каждый второй называет себя эсэмэмщиком, не имея ни опыта, ни базовых знаний, то лучше выбрать какое-то другое занятие, считает тюменец. При таком настрое сейчас сложно быть конкурентоспособным, и зачастую такие горе-специалисты завышают собственный ценник и уверенно ведут заказчика по пути "сливания бюджета".

"Три ключевых качества личности, которыми должен обладать хороший эсэмэмщик – это стрессоустойчивость, насмотренность и аналитика. Если же говорить о профессиональных качествах, в первую очередь важно уметь определять целевую аудиторию, подбирать инструменты для решения задач клиента, правильно позиционировать бренд, управлять таргетированной рекламой. Сюда же стоит отнести общеобразовательные навыки по типу грамотной речи, умение писать продающие, развлекательные тексты, грамотно подбирать или создавать визуал", - подчеркнул Березовский.

Между тем профильных дисциплин в сфере SMM в вузах получить невозможно – их просто нет в образовательных программах. Большинство эсэмэмщиков имеют профильное образование журналиста, филолога, специалиста издательского дела, PR, специалиста по связям с общественностью. Далее они получают знания на курсах.