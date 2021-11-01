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Вся информация о зимнем отдыхе в Тобольске собрана на одном сайте

Спорт, 11:18 29 ноября 2021

зима.тобольск-спортивный.рф | Фото: зима.тобольск-спортивный.рф

Сайт, на котором собрана вся информация о зимнем спортивном досуге, открылся в Тобольске.

На портале "Спортивная зима в Тобольске" горожане и гости смогут узнать, где расположены площадки для занятия зимними видами спорта, пункты проката инвентаря и график их работы. Также на сайте находится календарь спортивно-массовых мероприятий на каждый день.

Сезон зимних видов спортивного досуга стартует в Тобольске 11 декабря. Горожане смогут покататься на лыжах, коньках, сноуборде, тюбинге, а также заняться скандинавской ходьбой и оздоровительными пробежками. Инструкторы проведут мастер-классы по фигурному катанию, керлингу, организуют соревнования по хоккею в валенках и игре в петанк, научат кататься на коньках и лыжах.

Евгений Новоселов

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