В Тюмени обнаружили останки человека в коллекторе на улице Кузнецова

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Останки человека нашли в коллекторе в дома №16 на ул. Кузнецова в Тюмени 27 ноября.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин, спасатели выезжали по адресу по запросу следователей. Труп извлекли и передали правоохранителям.

В следственном управлении СК РФ по Тюменской области сообщили, что по факту обнаружения останков проводится процессуальная проверка.

Инна Пахомова