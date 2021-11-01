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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени обнаружили останки человека в коллекторе на улице Кузнецова

Происшествия, 11:40 29 ноября 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Останки человека нашли в коллекторе в дома №16 на ул. Кузнецова в Тюмени 27 ноября.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин, спасатели выезжали по адресу по запросу следователей. Труп извлекли и передали правоохранителям.

В следственном управлении СК РФ по Тюменской области сообщили, что по факту обнаружения останков проводится процессуальная проверка.

Инна Пахомова

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# проверка , спасатели , СУ СК РФ по Тюменской области

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