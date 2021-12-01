В Тюменской области камеры видеонаблюдения помогли раскрыть более 130 преступлений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

131 преступление раскрыто и 268 административных правонарушений пресечено благодаря использованию камер видеонаблюдения в Тюменской области за девять месяцев 2021 года.

Об этом сообщил на онлайн-заседании координационного совета по обеспечению правопорядка в Тюменской области заместитель начальника полиции УМВД РФ по Тюменской области Евгений Козлов.

Он отметил, что благодаря использованию комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения по ориентировкам было задержано 108 автомобилей. Всего в Тюменской области к системе фотовидеофиксации нарушений правил подключено 169 стационарных и 22 передвижных комплекса.

Система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения является частью аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

"Эффективное использование и дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" напрямую влияет на обеспечение общественного порядка и безопасности жителей региона", – подчеркнул Александр Моор.