В салонах красоты Тюмени большинство сотрудников прививаются

| Фото: салон красоты L.A.K. | Фото: салон красоты L.A.K.

Более 90% сотрудников салона красоты L.A.K. в Тюмени привиты от коронавирусной инфекции. Остальные переболели COVID-19 менее полугода назад. Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала владелица салона Дарья Романова.

"Мы готовы к приему клиентов. Я - за вакцинацию. Считаю, что эта мера сможет обезопасить нас и наших гостей от ее распространения. Среди наших клиентов проводили опрос, почти все тоже привиты, кто еще не вакцинировался, будут сдавать ПЦР-тесты для посещения нашего салона", - отметила она.

После введения QR- кодов для посещения салонов красоты поток клиентов сократится, уверена Романова.

"Есть такие опасения, понимаю, что это все необходимо для того, чтобы люди вакцинировались, но как бизнесмен не очень позитивно отношусь к ограничительным мерам. Расходы увеличились, нам пришлось установить циркуляторы воздуха, приобрести дезинфицирующие средства для обработки всех поверхностей, пола. Работу приходится планировать так, чтобы каждый клиент был в отдельном помещении, это значительно сокращает поток клиентов", - поделилась она.

Ирина Шемякина