  • 3 декабря 20213.12.2021пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В салонах красоты Тюмени большинство сотрудников прививаются

Общество, 17:48 02 декабря 2021

салон красоты L.A.K. | Фото: салон красоты L.A.K.

Более 90% сотрудников салона красоты L.A.K. в Тюмени привиты от коронавирусной инфекции. Остальные переболели COVID-19 менее полугода назад. Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала владелица салона Дарья Романова.

"Мы готовы к приему клиентов. Я - за вакцинацию. Считаю, что эта мера сможет обезопасить нас и наших гостей от ее распространения. Среди наших клиентов проводили опрос, почти все тоже привиты, кто еще не вакцинировался, будут сдавать ПЦР-тесты для посещения нашего салона", - отметила она.

После введения QR- кодов для посещения салонов красоты поток клиентов сократится, уверена Романова.

"Есть такие опасения, понимаю, что это все необходимо для того, чтобы люди вакцинировались, но как бизнесмен не очень позитивно отношусь к ограничительным мерам. Расходы увеличились, нам пришлось установить циркуляторы воздуха, приобрести дезинфицирующие средства для обработки всех поверхностей, пола. Работу приходится планировать так, чтобы каждый клиент был в отдельном помещении, это значительно сокращает поток клиентов", - поделилась она.

Ирина Шемякина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес , вакцинация , салон красоты

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 02.12.2021Авиакомпании Red Wings открывает прямые рейсы из Тюмени в Самару с нового года
18:35 02.12.2021Школьников Тюменской области приглашают на фестиваль "Ребячьи забавы"
18:23 02.12.2021Самые значимые события в сфере творческих индустрий отметили в Тюмени
18:12 02.12.2021Подкованную блоху, караван в игольном ушке и часы для осы покажут на новой выставке в Ишиме