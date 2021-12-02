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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Дмитрий Кузьменко: в Тюменской области более чем в пять раз увеличились темпы вакцинации

Общество, 16:52 02 декабря 2021

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие дополнительных пунктов вакцинации, а также введение QR-кодов позволили более чем в пять раз увеличить темпы прививочной кампании в регионе. Как подчеркнул главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, в сутки прививаются более 8 тыс. 400 человек.

"Работа по введению обязательной вакцинации определенных категорий населения, открытию новых пунктов вакцинации, введению в регионе QR-кодов позволила значительно увеличить темпы вакцинации. Практически в 5,6 раз увеличилось количество вакцинированных в сутки: с 1 тысяч 500 человек до 8 тысяч 400 человек в настоящее время. Среди субъектов Российской Федерации Тюменская область по темпам вакцинации (выполнения плановых значений) — на четвертом ранговом месте", - уточнил он.

В Тюменской области лидерами по темпам вакцинации среди федеральных органов власти являются управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области и управление Россреестра - около 95% сотрудников привиты от COVID-19. В региональном отделении Пенсионного фонда и службе судебных приставов вакцинированы 80-90% коллектива.

Напомним, в Тюмени работают 10 центров вакцинации, в том числе в Легкоатлетическом манеже, Центре спортивной гимнастики, "Тюмень-дзюдо" и других, график работы размещен на сайте "Территория здоровья". Также поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Екатерина Исаева

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# вакцинация , Дмитрий Кузьменко

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