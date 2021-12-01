Антиковидный щит: депутат гордумы Антон Терехин рассказал о вакцинации в своем избирательном округе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На социально значимых предприятиях избирательного округа № 12 Тюмени - в детских садах, школе и учреждениях здравоохранения - вакцинация сотрудников от COVID-19 преодолела 90% порог. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил депутат городской думы VII созыва Антон Терехин, возглавляющий службу экстренной и неотложной медицинской помощи Областной клинической больницы № 2.

Так, в двух корпусах городской школы № 15, расположенных на территории округа, прививку от коронавирусной инфекции получили более 90% персонала. А в областном неврологическом диспансере по ул. Щорса удалось добиться полной вакцинации работников.

"Что касается моего учреждения, областной клинической больницы № 2, она, хоть и расположена не в избирательном округе, но граничит с ним, прививку получили 93% персонала. Я считаю, что об этом важно узнать всем тюменцам, ежедневно обращающимся к нам за помощью, - отметил Антон Терехин. - Что касается оставшихся семи процентов, то у этих сотрудников есть сертификат о перенесенном заболевании".

Антон Терехин призвал всех тюменцев, испытывающих сомнения в необходимости вакцинироваться, не бояться и подумать в первую очередь о своем здоровье и безопасности своих близких. По его словам, в его округе, как и в Тюмени в целом, нет никаких проблем с доступностью вакцин и прививочных пунктов.

"Мы, медицинские работники, видим сложившуюся ситуацию, как никто другой - видим и красную зону и реанимационных пациентов, поэтому никто не хочет испытывать судьбу. Да, врачи и медсестры болеют так же, как и все остальные, но прошедшие вакцинацию переносят заболевание намного легче непривитых", - рассказал он.

Напомним, Антон Терехин в сентябре 2021 года победил на дополнительных выборах в Тюменскую гордуму по одномандатному избирательному округу № 12. За него проголосовали 3 тыс. 576 тюменцев.

Николай Ступников