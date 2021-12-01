Сергей Чирков: 95 % сотрудников кофеен Garden привиты

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото:

95% сотрудников сети кофеен Garden в Тюмени привиты от коронавирусной инфекции. Остальные 5% переболели COVID-19 менее полугода назад либо имеют медотвод. Об этом ИА "Тюменская линия" рассказал генеральный директор сети Сергей Чирков.

"Я провел собрание среди сотрудников, объяснил важность вакцинирования. Что это ни в коем случае не навязанная история, а делается для того, чтобы обезопасить себя и наших гостей от распространения этой инфекции. Я один из первых пошел и поставил вакцину, можно сказать, показал собственным примером сотрудникам, что ничего страшного в этом нет. Убежден в том, что пока вакцинация — это единственный способ остановить распространение инфекции", — рассказал Сергей Чирков.

Он отметил, что и после снятия ограничений на посещение общепитов падение выручки в сети Garden составляет около 25–30%, и с введением QR-кодов этот показатель продолжит падать.

"Мы понимаем, что это меры, с которыми нам всем жить в ближайшее время, и люди постепенно привыкнут, большинство из них вакцинируются и к нам вернутся. Конечно, мы рассчитываем на поддержку от государства, общепит является одной из самых пострадавших отраслей. Все мы рано или поздно вакцинируемся, тем быстрее снимут ограничения, и все мы сможем вернуться к нормальной жизни", — отметил Сергей Чирков.