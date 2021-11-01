Дед Мороз обучит тюменских пенсионеров использовать QR-коды, смартфоны и интернет

| Фото: регионального отделения «Молодой гвардии» | Фото: регионального отделения «Молодой гвардии»

Молодогвардейцы Тюмени в костюмах Деда Мороза обучат всех желающих пенсионеров использовать QR-коды, смартфоны и интернет связь.

В ходе акции, которая продлится до 31 декабря, команда регионального отделения "Молодой гвардии", поможет пожилым людям в освоении Skype, Viber, WhatApp и обычных СМС-сообщений, расскажут, где найти QR-код и способе быстрого сохранения подтверждения о вакцинации.

"Пожилым людям особенно важна наша поддержка и внимание, - сказал руководитель Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев . - Самый безопасный способ общения — видеосвязь. Поэтому наша команда решила порадовать пенсионеров в преддверии Нового года и обучить бабушек и дедушек пользоваться мессенджерами и QR-кодами с подтверждением о вакцинации".

Принять участие в акции могут все желающие тюменцы в возрасте от 65 лет. Для того, чтобы записаться на обучение, необходимо позвонить молодогвардейцам по номеру: 8 (345) 279-87-43 и выбрать удобное время. Обучение пенсионеров пройдет в соответствии с эпидемиологической обстановкой — привитые от COVID-19 молодогвардейцы будут в масках и перчатках.