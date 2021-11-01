Антиковидный щит создан на Тюменской железной дороге - проводники, диспетчеры, машинисты прошли вакцинацию

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Ежедневно услугами железнодорожного транспорта пользуются тысячи людей, чтобы обеспечить их безопасность, вагоны поездов, вокзалы обрабатывают специальными средствами. Сотрудники, которые работают с пассажирами, проходят тщательный медицинский осмотр. Пристальное внимание уделено вакцинации – в Тюменской области около 80% работников железной дороги уже поставили прививки.

Здоровье сотрудников железной дороги тоже всегда под контролем: экспресс-тестирование, пцр-тесты, и конечно же вакцинация, позволяют держать руку на пульсе.

Главный врач ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" Тюмень" Сергей Одинцов напомнил, что железнодорожная медицина берет начало с создания санитарно-контрольных пунктов. Тогда 100-120 лет боролись с распространением кишечных инфекций, тифа, испанки, сейчас – с коронавирусной инфекцией.

"Поставить прививку наши сотрудники могут в медпунктах вокзалов. В Тюмени открыт пункт вакцинации в ДК Железнодорожник, в Тобольске – в микрорайоне Менделеево. Организована работа выездных бригад. Вакцинацию, ревакцинацию нельзя останавливать. Только это позволит нам выбраться из мрака, облака коронавирусного", - сказал он.

С людьми, которые опасаются ставить прививку, необходимо работать: объяснять преимущества, развеивать сомнения. А вот с антиваксерами жестко бороться, убежден врач.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин