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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 80% сотрудников Тюменского концертно-театрального объединения вакцинировались от COVID-19

Общество, 16:16 17 ноября 2021

пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли более 80% сотрудников учреждений Тюменского концертно-театрального объединения.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщила первый заместитель генерального директора ТКТО Вероника Кирюшина.

Она отметила, что прививки сделали более 590 сотрудников филармонии, Дворца культуры "Нефтяник", Тюменского драмтеатра, Тюменского театра кукол, Тобольского театра им. П. Ершова. Некоторые из них уже прошли ревакцинацию. 26 сотрудников, которые по медицинским показаниям не могут поставить прививку и имеют медотводы, работают дистанционно.

"Уже с весны 2021 года мы начали активную кампанию по вакцинации сотрудников Тюменского концертно-театрального объединения. Считаем это важным моментом, чтобы создать безопасную обстановку в наших театрах, филармонии, театре кукол, куда дети приходят вместе с родителями. В первую очередь привились специалисты, которые имеют непосредственный контакт со зрителями. Это администраторы, контролеры, работники гардеробов", - рассказала она.

Вероника Кирюшина добавила, что учреждения Тюменского концертно-театрального объединения – самые безопасные для посещения. "Мы стремимся выполнять все указания, которые выдает Роспотребнадзор и Министерство труда России", - отметила она.

Любовь Голышева

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# вакцинация , ТКТО

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